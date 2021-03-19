В КБР продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

НАЛЬЧИК, 19 марта. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков продлил режим самоизоляции, введенный в регионе из-за коронавируса, для работающих граждан в возрасте старше 65 лет на 10 дней, до 31 марта. Соответствующий указ опубликован в пятницу на его официальном сайте.

Ранее режим был введен до 21 марта. "До 31 марта 2021 года продлен срок действия режима самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет, а также имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. При этом с 1 апреля вопрос о переводе работников данной категории на дистанционную работу работодателям рекомендуется рассматривать в приоритетном порядке", - пояснили ТАСС текст указа в администрации главы КБР.

Отмечается, что с 1 апреля из указа исключается положение об утверждении работодателем списка работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим. Отношения в этой сфере урегулированы трудовым законодательством.

Также в регионе сохранен режим самоизоляции "для иных категорий лиц из числа граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем" (предполагает возможность прогулок, исключая посещение мест массового скопления людей).

Отмечается, что режим самоизоляции могут не соблюдать люди, прошедшие полный курс иммунизации против коронавируса (по истечении 42 дней от начала вакцинации) и переболевшие COVID-19, включенные в Федеральный регистр больных (в течение шести месяцев со дня выздоровления).