Предварительный ущерб от штормового ветра в Забайкалье составил 50 млн рублей

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края предварительно оценили в 50 млн рублей ущерб, который нанес региону штормовой ветер 14-15 марта. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев в своем Telegram-канале в пятницу.

"В постоянном режиме мы ситуацию отслеживали, энергетики работали без сна и отдыха трое суток, они эту ситуацию вытащили. Сейчас в районах подсчитывают ущерб, нанесенный ураганным ветром. По предварительным данным, сумма составит порядка 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Штормовой ветер с порывами до 30 м/с поднялся в Забайкальском крае 14 марта и сохранялся 15 марта, смещаясь на юг региона. К утру понедельника без света оказались жители 54 населенных пункта в 10 районах, для социально значимых объектов были запущены дизельные генераторы, местные власти ввели режим ЧС. Полностью восстановить электроснабжение удалось лишь к вечеру 18 марта.

Также ветер повредил крыши в нескольких районах Забайкалья. Так, в Балейском районе стихия снесла кровлю со здания школы, а также выбила обломками несколько окон.