В Грузии заявили, что вакцинация AstraZeneca продолжится лишь в многопрофильных медцентрах

ТБИЛИСИ, 19 марта. /ТАСС/. Минздрав Грузии после смерти 27-летней медсестры, у которой случился анафилактический шок из-за прививки от коронавируса, принял решение прекратить вакцинацию населения препаратом фирмы AstraZeneca в поликлиниках и продолжить ее лишь в многопрофильных больницах. Об этом в пятницу заявила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния на брифинге.

"С учетом тех рисков, что анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, безопаснее было бы продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках", - сказала Габуния.

Как отметила заместитель министра здравоохранения, всего в Грузии 40 таких клиник.

Грузинские СМИ в четверг сообщили о том, что 27-летняя медсестра клиники в Ахалцихе впала в кому после того, как привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Позже стало известно, что у нее был анафилактический шок. Женщину перевезли в Тбилиси. Ночью удалось стабилизировать ее состояние, однако в пятницу утром у нее остановилось сердце. Врачи сначала смогли реанимировать медсестру, однако позже спасти ее не удалось. МВД расследует случившееся по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca началась в республике 15 марта. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за первые четыре дня привились более 3,6 тыс. человек. Власти республики планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.