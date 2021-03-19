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Пандемия COVID-19

Высший духовный орган Индонезии назвал вакцину AstraZeneca запрещенной для мусульман

По словам представителя высшего духовного органа страны, вакцина запрещена, потому что в ее производстве используется трипсин, полученный из свинины

СИНГАПУР, 19 марта. /ТАСС/. Совет улемов Индонезии считает вакцину AstraZeneca запрещенной для мусульман, однако разрешил ее временное использование из-за дефицита других препаратов. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Джакарте представитель высшего духовного органа страны Асорирун Шолэх.

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"Вакцина AstraZeneca запрещена, потому что в ее производстве используется трипсин, полученный из свинины", - приводит его слова телеканал CNA. "Тем не менее использование вакцин этого производителя на данный момент разрешено", - указал Шолэх. Он также отметил, что "исламские законы позволяют это, потому что существует необходимость в незамедлительной вакцинации населения".

Представитель совета подчеркнул, что "по мере поступления других "чистых" препаратов AstraZeneca будет запрещена для мусульман".

Индонезия уже получила около 1,1 млн доз данной вакцины, в течение двух месяцев ожидается поставка еще около 10 млн доз.

Кампания по вакцинации началась в республике 27 января, когда президенту Джоко Видодо первому была сделана прививка вакциной Sinovac, которая является основной в стране на данный момент.

Теги
ИндонезияПандемия COVID-19
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