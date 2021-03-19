СМИ: администрация Байдена лишила СМИ доступа к данным о содержании детей-мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Администрация Джо Байдена держит в полном неведении американские СМИ относительно содержания малолетних мигрантов, задержанных сотрудниками пограничной службы на границе с Мексикой. Об этом сообщила в пятницу газета The Hill.

Издание отметило, что журналистов не только не допускают в центры размещения перехваченных на границе детей и подростков из стран Латинской Америки, но даже отказывают им в предоставлении фотоматериалов, подготовленных "для ознакомления" с проблемой президента и его окружения. Газета напомнила, что при администрации Дональда Трампа, которого регулярно обвиняли в нарушении прав несовершеннолетних мигрантов, доступ журналистов на такие объекты был "обычным делом", теперь же министерство внутренней безопасности постоянно отказывает в этом СМИ.

Не представлено никаких предназначенных для ознакомления общественности фотографий внутри зданий, где содержатся тысячи детей, хотя Белый дом заявил в среду, что президент Байден видел эти фотографии, сделанные [его] посланником, посетившим эти объекты и позднее представившим ему об этом отчет, пишет The Hill.

Кризис на границе

Нарастающий и никем не контролируемый приток нелегальных мигрантов в США через южные границы страны привел к возникновению кризиса, но администрация Байдена упорно отказывается это признавать, заявил двумя днями ранее в интервью телеканалу Fox News президент Национального совета пограничного патрулирования (профсоюз, представляющий интересы сотрудников и вспомогательных служащих пограничных служб США) Брэндон Джадд. "Неделю назад я бы не назвал это кризисом, сегодня [ситуация] соответствует этому определению, - сказал он. - Мы перегружены [работой], у нас нет ресурсов для того, чтобы остановить [преступные] картели, доставляющие нелегальных мигрантов и наркотики, вот почему мы фактически находимся в состоянии кризиса".

В Белом доме признали в четверг, что в приютах, находящихся на попечении министерства здравоохранения и социальных служб США, в настоящее время содержатся 9 562 несовершеннолетних, проникших на территорию страны без сопровождения взрослых. Еще около 4,7 тыс. таких малолетних нелегалов размещены в участках пограничной службы, где они, по данным СМИ, фактически находятся в камерах временного заключения, где даже взрослых нарушителей границы законом запрещено держать более двух-трех суток. Представители администрации, указывает газета, заверяют в своей полной приверженности политике открытости, на деле же до сих пор отказывают в предоставлении фотографий или допуска на эти объекты репортерам, надеющимся лично убедиться в перегруженности этих центров.

"Гуманитарный кризис на нашей границе вызывает глубокую печаль, - заявила изданию адвокат-правозащитник и представитель Национального комитета Демократической партии Ясмин Таеб. - [Также] вызывает беспокойство то, что не предоставлен больший доступ прессе и адвокатам, добивающимся получения информации об условиях содержания детей на этих переполненных объектах".