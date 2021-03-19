Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Семьи погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Химках получат по 1 млн рублей материальной помощи. Об этом сообщила журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. 1 млн рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тыс. будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тыс. - при повреждениях средней тяжести и 100 тыс. рублей будет предоставлено жителям, получившим легкий вред здоровью", - сказала Фаевская.