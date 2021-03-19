В ФССП заявили, что нагрузка судебных приставов в 17 раз превосходит нормативы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Рост количества поступающих приставам исполнительных документов привел к тому, что в 2020 году средняя нагрузка на одного пристава была превышена в 17 раз. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на коллегии ФССП по итогам работы за 2020 год.

"Всего на принудительном исполнении [в 2020 году] находилось 110,5 млн исполнительных производств. Рост количества поступивших судебных актов составил более 3 млн и превысил 10%", - сообщил он.

"Если в 2019 году в среднем на одного судебного пристава приходилось 4,3 тыс. исполнительных производств, то в 2020 году - 4,6 тыс.", - сообщил он, отметив, что нормы нагрузки на пристава-исполнителя в прошлом году были превышены в 17 раз. При этом, по его словам, удалось обеспечить положительную динамику по количеству исполнительных производств, по которым требования исполнительных документов были исполнены полностью или частично. Общий показатель исполняемости по всем категориям составил 50% (по производствам, возбужденным на основании решений судов, - 47%, по актам уполномоченных органов - 53%.

Концепция максимальной отработки

Глава ФССП сообщил, что последние четыре года в службе судебных приставов реализуется концепция максимальной отработки каждого исполнительного производства. "Принятые меры за четыре года позволили взыскать более 70 млрд рублей алиментной задолженности, более 40 млрд рублей невыплаченной заработной платы. За этот период исполнено около 230 тыс. уголовных наказаний в виде штрафа, выдворено за пределы РФ 130 тыс. незаконно находящихся [на ее територии] иностранных граждан и лиц без гражданства. Обеспечено жилыми помещениями более 35 тыс. детей-сирот, разыскано в рамках исполнительных производств 468 детей. В сфере обеспечения экологической и общественной безопасности ликвидировано 3,6 тыс. незаконных свалок, исполнено более 10 тыс. судебных решений о сносе незаконно возведенных строений", - отметил Аристов.

Общая взысканная сумма в рамках исполнительных производств за последние четыре года составила около 3 трлн рублей, из них порядка 1 трлн взыскано в бюджеты всех уровней.

Уголовные перспективы

Одним из резервов в работе по принудительному исполнению, напомнил Аристов, являются полномочия приставов по привлечению должников к административной и уголовной ответственности. С 2017 года приставы возбудили 2,2 млн дел об административных правонарушениях, в том числе почти 500 тыс. - в 2020 году. Более 100 тыс. таких дел возбуждены за уклонение должников от уплаты алиментов. "Сумма назначенных [за четыре года] штрафов в общей сложности приближается к 15 млрд рублей, из них на 2020 год приходится более 3 млрд", - привел он итоги административной практики приставов. Кроме того, дознавателями ФССП с 2017 года возбуждено 213 тыс. уголовных дел (в 2020 году - 46,5 тыс., более 44 тыс. из них возбуждено в отношении алиментщиков). За счет уголовно-правового воздействия с должников взыскано почти 1,7 млрд рублей. В том числе в 2020 году - 205 млн рублей, из них 98 млн - алиментные платежи, 58 млн - задолженность по коммунальным платежам, более 20 млн - задолженность перед банками и 5 млн рублей - по зарплате.

Перспективы развития

Директор ФССП назвал важнейшей задачей в условиях постоянного роста количества поступающих исполнительных документов цифровую трансформацию системы принудительного исполнения, внедрение суперсервиса и переход на электронное взаимодействие с судами. Он также напомнил, что в 2020 году, когда исполнилось 155 лет российскому институту судебных приставов, ФССП перешла на иной вид государственной службы в связи с преобразованием в органы принудительного исполнения.

"За очень короткий период утверждены структура ФССП, перечни должностей и соответствующих им специальных званий, проведены масштабные организационно-штатные мероприятия", - отметил Аристов.