Украина освободила производителей вакцины от ответственности за последствия прививок

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины освободила производителей вакцины против коронавируса от ответственности за любые последствия прививок. Соответствующие изменения в закон "О лекарственных средствах" парламент принял в пятницу на внеочередном заседании.

"С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19 и сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин ", - говорится в пояснительной записке.

Медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией. "Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном кабинетом министров. Закон будет действовать в течение четырех лет. Кабмин в месячный срок должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсаций", - уточняется в документе.

Внести изменения в закон предложил кабинет министров. По мнению чиновников, такая норма необходима, чтобы получить вакцину по линии COVAX. Как сообщил в четверг член комитета по вопросам регламента Рады Павел Фролов, в парламенте считают, что благодаря данному решению Украина сможет получить препараты как можно быстрее.

Всего в рамках сотрудничества с COVAX Минздрав Украины ожидает бесплатно получить 16 млн доз вакцины против COVID-19, то есть для 8 млн человек. Ранее в ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН)отмечали, что в рамках COVAX уже к концу мая Украина должна получить более 1,7 млн доз вакцины совместной разработки англо-шведской компании AstraZeneca и исследователей из Оксфордского университета. Также Украина сможет получить 117 тыс. доз вакцины от Pfizer.

По данным Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения, в стране за прошедшие сутки сделали 10 959 прививок от коронавируса (первая доза). Это первый раз ,когда число вакцинированных за сутки превысило 10 тыс. С начала кампании вакцинации первую дозу препарата получили 92 713. Процесс вакцинации в стране начался 24 февраля. Сейчас на Украине доступен только препарат индийского производства Covishield от AstraZeneca. На днях министерство здравоохранения увеличило интервал между введением первой и второй прививками Covishield с 28 до 90 дней.