Вакцину "Спутник V" одобрили на Сейшельских Островах

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Сейшельские Острова. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек", - указано в сообщении.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина против новой коронавирусной инфекции, которая одобрена для применения более чем в 50 странах. В процессе вакцинации используются два разных аденовирусных вектора человека. Вакцина демонстрирует эффективность 91,6%, что подтверждено публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet, и обеспечивает устойчивую защиту среди всех возрастных групп добровольцев, принимавших участие в исследованиях.