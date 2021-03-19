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Пандемия COVID-19
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Вакцину "Спутник V" одобрили на Сейшельских Островах

Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена на Сейшельских Островах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Сейшельские Острова. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек", - указано в сообщении.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина против новой коронавирусной инфекции, которая одобрена для применения более чем в 50 странах. В процессе вакцинации используются два разных аденовирусных вектора человека. Вакцина демонстрирует эффективность 91,6%, что подтверждено публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet, и обеспечивает устойчивую защиту среди всех возрастных групп добровольцев, принимавших участие в исследованиях. 

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РоссияСейшельские ОстроваПандемия COVID-19
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