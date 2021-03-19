СМИ: в Швеции сообщили о втором случае смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 19 марта. /ТАСС/. Шведское управление медицинских препаратов в настоящее время расследует еще один случай смерти пациента, предположительно связанный с вакцинацией препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает в пятницу Шведское радио .

По его данным, речь идет о мужчине в возрасте 60 лет, который умер через две недели после вакцинации. У него были серьезные заболевания.

Первый случай смерти в результате тяжелого нарушения свертываемости крови после прививки вакциной AstraZeneca, о котором сообщили местные СМИ, произошел в городе Лунд на юге страны. Это была 60-летняя женщина, у которой ранее не наблюдалось серьезных заболеваний.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение вакцины, отметив, что на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. 18 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.