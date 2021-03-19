Премьер-министр Франции в прямом эфире привился вакциной AstraZeneca

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

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Прямую трансляцию из военного госпиталя Бежен в департаменте Валь-де-Марн, куда в пятницу днем прибыл глава французского правительства, ведет телеканал BFM.

55-летнему премьеру ввели первый компонент препарата.

В четверг во время пресс-конференции Кастекс заявил, что намерен привиться вакциной AstraZeneca, чтобы "показать полное доверие к данному препарату".