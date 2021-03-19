Премьер-министр Франции в прямом эфире привился вакциной AstraZeneca

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca.
Прямую трансляцию из военного госпиталя Бежен в департаменте Валь-де-Марн, куда в пятницу днем прибыл глава французского правительства, ведет телеканал BFM.
55-летнему премьеру ввели первый компонент препарата.
В четверг во время пресс-конференции Кастекс заявил, что намерен привиться вакциной AstraZeneca, чтобы "показать полное доверие к данному препарату".