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Пандемия COVID-19

Премьер-министр Франции в прямом эфире привился вакциной AstraZeneca

55-летнему премьеру ввели первый компонент препарата

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca.

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Прямую трансляцию из военного госпиталя Бежен в департаменте Валь-де-Марн, куда в пятницу днем прибыл глава французского правительства, ведет телеканал BFM.

55-летнему премьеру ввели первый компонент препарата.

В четверг во время пресс-конференции Кастекс заявил, что намерен привиться вакциной AstraZeneca, чтобы "показать полное доверие к данному препарату".

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