Финляндия на неделю приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. /ТАСС/. Финляндия на неделю приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции главный врач финского Национального института здравоохранения и социального развития Танели Пуумалайнен.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Мы приостанавливаем вакцинацию [препаратом] AstraZeneca на неделю в качестве меры предосторожности", - сказал он.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Сама AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта, после этого Министерство здравоохранения Словении приняло решение о возобновлении использования данного препарата.