{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

ВОЗ пока не получила полный пакет данных от производителей вакцины "Спутник V"

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) к настоящему моменту не получила полный пакет данных по российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в пятницу на брифинге директор департамента организации по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар.

"С центром им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время ведутся обсуждения, - отметил он. - Команда, которая занимается предварительной квалификацией вакцин, получает информацию. Однако полный пакет документов для включения их вакцины в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях мы пока не получили".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой
Около 71% пользователей WhatsApp испытывают проблемы с соединением
Читать полностью