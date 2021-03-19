В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой

ТАСС, 19 марта. Проблемы в работе принадлежащих компании Facebook социальных сетях Instagram и WhatsApp и одноименном сервисе наблюдаются в пятницу в ряде стран, включая Россию. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб на сбои в работе Instagram поступает из США, Германии, Великобритании и других европейских стран. Больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются, в частности, в США, России, Великобритании, Мексике, Бразилии, Аргентине и др.

Как отмечает сервис, 76% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 15% не могут войти на сайт, еще 7% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись.

Около 71% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах в работе приложения, испытывают проблемы с соединением. 26% жалуется на сложности в отправлении и получении сообщений, 1% не могут войти в свою учетную запись.

О неполадках в работе информируют также пользователи Facebook и Facebook Messenger. Около 41% пользователей сообщают о полном прекращении работы соцсети, 31% не могут войти в свои учетные записи, а еще примерно у 27% не работает лента новостей. Наибольшее число жалоб поступает из США.