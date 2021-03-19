На Северном Кавказе создали консорциум университетов

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Ректоры 17 вузов, представляющих субъекты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), поддержали создание консорциума университетов Северного Кавказа. Это поможет сформировать конкурентоспособную вузовскую среду, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

"В Железноводске состоялось подписание соглашения о создании консорциума университетов "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов". Его создание поддержали ректоры 17 вузов, представляющие все субъекты СКФО. Консорциум - это объединение вузов Северного Кавказа для достижения научных, образовательных, управленческих, социальных и культурных целей. Инициатором создания выступил СКФУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность консорциума будет направлена на формирование конкурентоспособной вузовской среды, а также на содействие регионам в разработке механизмов закрепления выпускников с привлечением всех заинтересованных сторон. "Это замечательная инициатива. В рамках консорциума предполагается интенсивный обмен студентами, преподавателями, практиками и знаниями. Все вузы СКФО очень разные, и у каждого учебного заведения есть своя специфика", - прокомментировал помощник полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Стариков, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, председателем совета консорциума вузов СКФО назначен ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"Наш университет провел исследования, касающиеся формирования человеческого капитала на Северном Кавказе. В результате мы увидели, что происходит ежегодный отток молодежи с территории Северного Кавказа. Для решения этого вопроса мы предложили консолидировать усилия академического сообщества округа с целью выработки решений, связанных с повышением конкурентоспособности, а также созданием комфортной среды в субъектах округа для выпускников вузов", - цитирует пресс-служба Беспалова.