Официальный день рождения Елизаветы II второй год подряд не станут отмечать парадом

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Официальный день рождения королевы Великобритании Елизаветы II, которой в этом году исполнится 95 лет, снова не будут отмечать традиционным парадом в центре Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

"После консультаций с правительством и другими заинтересованными сторонами была достигнута договоренность о том, что парад по случаю официального дня рождения королевы, также известный как церемония выноса знамени, в этом году не будет проходить в центре Лондона в своей традиционной форме. Рассматривается возможность проведения другого парада во внутреннем дворе Виндзорского замка", - говорится в документе. Во дворце сообщили, что летом этого года также не будет проводиться церемония посвящения в рыцари ордена Подвязки.

Официальный день рождения королевы по традиции отмечается во вторую субботу июня и сопровождается парадом и массовыми гуляниями в Лондоне. При этом фактический день рождения британского монарха приходится на 21 апреля, и Ее Величество обычно отмечает его в кругу семьи. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году июньские торжества ограничились салютом и мини-парадом в Виндзорском замке, занявшим всего 20 минут.

Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип, которому в этом году исполнится 100 лет, еще в марте прошлого года самоизолировались в загородной королевской резиденции. Они вернулись туда вновь в ноябре после того, как в стране на фоне ухудшения эпидемической ситуации стали вновь ужесточаться коронавирусные ограничения. 9 января стало известно, что королевский врач сделал Ее Величеству и принцу-консорту прививки от COVID-19.

О Елизавете II

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), Елизавета стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Она также является старейшим из действующих глав государств.

6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей правления. До "платинового" 70-летнего юбилея правления остается меньше года.