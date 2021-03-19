ОМК выделит 300 млн рублей на благоустройство территории Нижегородской ярмарки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Объединенная металлургическая компания (ОМК) направит 300 млн рублей на благоустройство территории Нижегородской ярмарки, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам рабочей поездки министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы области Глеба Никитина на производственные площадки в Кулебаках и Выксе.

"Вместе с председателем совета директоров АО "ОМК" Анатолием Седых министр и губернатор осмотрели новый цех (ТСЭЦ-1). В рамках встречи было озвучено решение, что АО "ОМК" безвозмездно выделяет средства в размере 300 млн рублей на работы по благоустройству территории Нижегородской ярмарки, которые ведутся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода", - сказано в сообщении.

Согласно представленному проекту, в 2021 году на территории ярмарки появятся места для отдыха, навесы, качели, питьевой фонтан и новое освещение. Также возведут детскую площадку, а перед новым строящимся вторым павильоном появится выставочная площадь, на которой планируется проводить городские и деловые мероприятия.

В пресс-службе пояснили, что при проектировании архитекторы использовали принцип "лоскутного одеяла". На площади собраны фрагменты из разных времен и истории города: ростовой павильон "Ярмарочная баба", зона отдыха с настоящей печью, функциональная детская площадка из труб - как отсылка к металлургической промышленности Нижегородской области. "Мы очень благодарны за такое сотрудничество. Внебюджетные источники позволяют вывести на новый уровень в подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Ярмарка в Нижнем Новгороде сыграла большую роль в развитии промышленности и торговли в России. В течение 100 лет здесь была представлена продукция Выксунского металлургического завода, крупнейшего предприятия ОМК. "Мы традиционно поддерживаем культурные и социальные проекты в Нижегородской области. И для нас большая честь стать частью масштабной реконструкции объектов исторического наследия к 800-летию Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров ОМК Анатолия Седых.

Работы на территории уже ведутся, в настоящее время заканчивается демонтаж старых покрытий. Полностью благоустройство планируют завершить в июле 2021 года.

О ярмарке

Сейчас Нижегородская ярмарка - это один из ведущих центров деловой жизни региона. В 2017 году она отпраздновала свое 200-летие.

За время существования ярмарка провела сотни выставочных проектов, приняла на своей территории несколько миллионов посетителей. Гостями в разное время становились ведущие российские и мировые политики, деятели культуры и науки, официальные делегации Китая, Нидерландов, Японии, Италии и Индии.