В Госдуму внесли законопроект о сроках пребывания подсудимых в психиатрической лечебнице

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму пакет законопроектов, согласно которым суд может помещать подозреваемых, обвиняемых или содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления, ограничивая при этом их контакты с другими лицами. Текст размещен в думской электронной базе.

На сегодняшний день соответствующей статьей Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК) не предусмотрен срок пребывания в таких лечебницах. Кроме того, не указано, что суд может направить подсудимого на лечение по своей инициативе.

Согласно законопроекту, при установлении судебно-психиатрической экспертизой наличия у лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, психического заболевания, требующего стационарного лечения, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем или дознавателем, либо по собственной инициативе, если уголовное дело находится в производстве суда, "принимает решение о временном помещении данного лица в лечебных целях в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях". Суд при этом должен указать срок пребывания подсудимого в лечебнице, "который не может превышать шесть месяцев".

Если производство по данному делу не может быть закончено в этот срок, а лечение не может быть прекращено, то суд будет вправе "продлить этот срок неоднократно, каждый раз не более чем на шесть месяцев, но не свыше сроков", установленных отдельными статьями УПК. "Кроме того, предусмотрен механизм информирования медицинской организацией органов предварительного расследования и суда об улучшении состояния находящегося в ней лица в целях разрешения судом вопроса о прекращении его пребывания в медицинской организации и применении к данному лицу при наличии предусмотренных законом оснований соответствующей меры пресечения", - уточняется в пояснительной записке.

Решение о помещении лица в лечебницу либо о продлении срока лечения "допускается только в случае, если психическое состояние, подтвержденное указанной организацией, не позволяет ему [подсудимому] участвовать в судебном заседании".

При принятии решения суд может также предусмотреть ряд ограничений, включая запрет на общение с определенными лицами, на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, на использование средств связи и интернета.

Порядок освидетельствования

Второй законопроект вносит корреспондирующие изменения в закон о психиатрической помощи и о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В частности, проект вводит основания для помещения лица в медицинскую организацию и порядок его освидетельствования. Кроме того, проект также устанавливает механизм информирования органов предварительного расследования со стороны медорганизации об улучшении состояния помещенных в нее лиц "в целях разрешения судом вопроса о прекращении их пребывания в медицинской организации и применении к ним при наличии предусмотренных законом оснований соответствующих мер пресечения".

Так, согласно законопроекту, лицо, временно помещенное в психиатрический стационар, находится в нем в течение срока, установленного судом, и не реже одного раза в месяц подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-психиатров. О результатах психиатрического освидетельствования медорганизация не реже одного раза в месяц информирует орган предварительного расследования и суд, в производстве которых находится уголовное дело. При этом законопроект уточняет, что такое заключение психиатрический стационар должен направить в орган предварительного расследования и суд за 15 дней до истечения срока пребывания в нем временно помещенного лица.