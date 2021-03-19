{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании призвал соотечественников последовать его примеру

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом глава правительства в пятницу вечером заявил телеканалу Sky News.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее Джонсон подтвердил, что вакцинируется в намеченный срок, несмотря на сообщения об образовании тромбов у 25 человек, привившихся вакциной AstraZeneca.

"Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас - очень хорошая идея", - сказал Джонсон и добавил, что не почувствовал боли от укола.

Выступая в четверг на Даунинг-стрит, 10 после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объявило о безопасности и эффективности вакцины, Джонсон призвал всех британцев "сделать прививку, как только подойдет их очередь".

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В мире за сутки выявили более 535 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных превысило 121,46 млн
Читать полностью