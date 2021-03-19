В РФПИ надеются, что политической подоплеки в вопросе допуска "Спутника V" в ЕС не будет

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на то, что ЕС в процессе рассмотрения заявки вакцины "Спутник V" на допуск в Европе будет руководствоваться сугубо научными, а не политическими соображениями. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung (субботний номер), выдержки из которого опубликованы агентством DPA в пятницу вечером.

"Мы ожидаем в середине апреля делегацию Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и надеемся, что решение по "Спутнику V" будет чисто научным, но не политическим", - сказал он. В РФПИ ожидают, что одобрение EMA последует, "вероятно, после июня", что позволит конкретно обсуждать вопрос поставок препарата в ЕС.

Как отметил Дмитриев, российская сторона ожидает, что после Венгрии и другие члены ЕС одобрят использование "Спутник V", независимо от решения Европейского агентства по лекарственным средствам. "Этим странам мы могли бы отправить вакцину еще в апреле", - приводит его слова DPA.

Глава фонда подтвердил планы выпуска препарата в Германии и других странах ЕС. По его словам, ведутся переговоры о производстве вакцины с помощью имеющихся мощностей компании R-Pharm в баварском Иллертиссене, пишет DPA. Предварительные договоренности достигнуты "с двумя другими производителями в Германии", а также с фирмами в Испании и Франции, отметил Дмитриев.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". Оно заявило, что оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.