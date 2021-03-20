Киев вводит жесткий трехнедельный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Жесткие карантинные меры начинают действовать в украинской столице в субботу из-за значительного ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как сообщил накануне мэр Киева Виталий Кличко, по сравнению с январем динамика инфицирования и госпитализации ускорилась в два раза и продолжает расти, а число летальных случаев из-за осложнений, вызванных COVID-19, - в полтора раза.

Ранее украинская столица находилась в так называемой оранжевой зоне эпидемической опасности, но с сегодняшнего дня уровень карантинных мер фактически будет соответствовать "красному", то есть самому строгому.

По решению местных властей, с субботы и в течение последующих трех недель (до 9 апреля включительно) запрещается проведение богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на одного человека, проведение массовых, развлекательных, спортивных и культурных мероприятий, а также присутствие зрителей на спортплощадках. Заведения общественного питания будут работать исключительно навынос.

Кроме того, вводится временный мораторий на работу учреждений культуры, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, торговых центров. Между тем, это не касается продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Продолжат работу АЗС, но без зоны кафе, салоны красоты и парикмахерские по предварительной записи, фитнес- и спортивные залы, однако без групповых занятий. Детские сады продолжат работать, а школьники после каникул перейдут на дистанционный режим обучения. В столичной администрации рекомендовали частным предприятиям максимально перейти на дистанционную работу, за исключением стратегических компаний. Общественный транспорт в столице продолжит работу в обычном режиме, но с заполняемостью не более 50% сидячих мест.

Как проинформировал мэр города в пятницу, в медицинских стационарах на лечении находились 3 453 заболевших коронавирусом (в том числе 32 ребенка), из них 2 433 в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2 852 человека, аппараты ИВЛ подключены 53-м больным. В целом, заполняемость коек в коммунальных медучреждениях составляет более 74%, против 30% в январе этого года. Кличко уточнил, что если ранее большинство госпитализированных были люди старшего возраста, то сейчас болеют зачастую более молодые киевляне (30-40 летние).

Всего за период пандемии в Киеве выявлены 151 133 случая коронавируса, выздоровели 100 804 человека, 3 015 умерли.