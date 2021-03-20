Источник в правоохранительных органах рассказал, какие телефоны чаще всего крадут в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Карманники в Москве чаще других смартфонов похищают iPhone 11, iPhone XR и iPhone 12, в основном такие кражи совершаются в барах и ресторанах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ежедневно в полицию поступает более 150 заявлений о краже телефонов. Чаще всего среди них оказывается iPhone 11, чуть реже - iPhone XR и iPhone 12", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что кражи телефонов других производителей (например, Samsung, Xiaomi и LG) единичны.

В основном москвичи и гости столицы лишаются своих гаджетов в барах, кафе и ресторанах. "В этих местах, если говорить про обстоятельства краж, телефоны преимущественно воруют из карманов одежды либо когда человек оставляет гаджет без присмотра", - пояснил собеседник агентства.

Чуть реже жертвами воров москвичи становятся на улицах, эскалаторах метро, остановках общественного транспорта и в подземных переходах. "Как правило, люди даже не замечают, как лишились своего телефона", - рассказали в правоохранительных органах.

"Также легко можно остаться без смартфона, дав его неизвестным якобы для экстренного звонка. Не стоит быть слишком доверчивым, нужно следить за своими вещами, причем не только за гаджетами", - подчеркнул собеседник агентства.