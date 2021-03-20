В Токио почтили память погибших при зариновой атаке в метро

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Минута молчания в память о жертвах зариновой атаки в метро японской столицы, утроенной боевиками экстремистской секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ), прошла в субботу на станции метро "Касумигасэки" в центре города. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Церемония прошла ровно в 08:00 (02:00 мск) - примерно во время произошедшего в 1995 году теракта. В ней приняли участие сотрудники метро и родственники погибших. Они возложили цветы к мемориалу, установленному рядом с памятной доской на станции "Касумигасэки". Также временные мемориалы установлены еще на шести станциях, где в тот день были зафиксированы жертвы.

Глава "Аум синрикё" Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото) приказал совершить теракт, чтобы вызвать хаос в Токио и отвлечь полицию от начавшегося расследования многочисленных преступлений этой группировки. В 1989 году, например, ее боевики похитили и убили адвоката, который помогал людям, пытавшимся порвать с сектой. В 1994 году последователи Асахары впервые применили газ зарин в провинциальном городке Мацумото, убив восьмерых местных жителей. Вылазка была направлена против судей, которые могли вынести нежелательный для секты приговор по делу о ее махинациях при покупке земельного участка.

20 марта 1995 года боевики "Аум синрикё" пронесли в токийское метро жидкий зарин в пластиковых пакетах. Они проткнули их наконечниками зонтиков и убежали, чтобы не отравиться самим. Помимо станции "Касумигасэки", зарин был распылен таким образом в пяти вагонах на трех линиях метро. Однако сектанты напутали с концентрацией вещества, и жертв оказалось меньше, чем они рассчитывали. В результате атаки сразу погибли 13 человек, еще одна женщина была все эти годы прикована к постели с тяжелым поражением мозга и умерла в Токио десять дней назад. В результате распыления газа более 6 тыс. получили отравления различной тяжести.

Полиция разгромила секту, организаторы и исполнители терактов были арестованы, перед судом предстали более 190 человек. В 2018 году после долгих судебных процессов и апелляций были повешены 13 боевиков и руководителей "Аум синрикё", включая ее полуслепого лидера Сёко Асахару. Он проповедовал скорое наступление конца света и предрекал последнюю войну, в которой, как уверял глава секты, выживут только его последователи. "Аум синрикё" сейчас распалась на три группировки общей численностью более 1,6 тыс. человек, эти организации находятся под надзором полиции.