На Дальнем Востоке 555 населенных пунктов могут попасть в зону вероятного паводка

ТАСС, 20 марта. Сложная паводковая ситуация ожидается в этом году в Приморье, на Камчатке и Сахалине, в зону половодья могут попасть 555 населенных пунктов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"В этом году начало высокого половодья ожидается в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской области. В августе - сентябре напряженная обстановка складывается в Хабаровском крае и Амурской области. В зону вероятного воздействия паводка могут попасть 555 населенных пунктов и почти 155 тыс. человек, 11 участков железных дорог, 585 участков автодорог, 221 мостовое сооружение", - говорится в сообщении.

В 2020 году от паводка пострадали четыре дальневосточных региона - Приморский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область, было подтоплено 124 населенных пункта. Ликвидация последствий продолжается до сих пор. Так, в пунктах временного размещения для пострадавших от паводка в ЕАО находятся шесть человек. Непригодными для проживания признали 492 жилых помещения, капитальный ремонт требуется 156 жилым помещениям.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов на совещании сообщил, что региону необходимо построить три гидротехнических сооружения, чтобы защитить Читу от паводков. "Для защиты Читы от паводка необходимо строительство трех гидротехнических сооружений протяженностью 27 км. На разработку проектно-сметной документации требуется 81 млн рублей. Забайкалье - дотационный субъект, свободных средств нет, поэтому таким регионам с дефицитным бюджетом необходима финансовая помощь в решении данного вопроса", - сказал Осипов, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

Недостающую сумму региону намерено выделить Министерство природных ресурсов РФ, сообщил на совещании министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Ущерб в Забайкалье от масштабного наводнения 2018 года составил более 1 млрд рублей, уточнил Осипов.