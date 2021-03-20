В Нью-Йорке ожидают завершения застройки на месте башен-близнецов

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /Корр. ТАСС Владимир Костырев/. Достижение соглашения о застройке последнего свободного участка на месте, где раньше располагались обрушившиеся в результате теракта 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке будет означать, что жизнь продолжается и террористам не удалось победить, даже если кому-то удастся получить значительную выгоду от реализации проекта. Так ньюйоркцы, живущие и работающие в Нижнем Манхэттене, оценивают решение Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси выбрать партнерство девелоперов Silverstein Properties и Brookfield Properties для сооружения нового небоскреба, который станет первым жилым зданием в выросшем здесь за последние 20 лет офисном комплексе.
Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси определилось с застройщиком участка по адресу Всемирный торговый центр, 5 еще в начале февраля, однако окончательное разрешение на застройку, как ожидается, будет выдано только в ближайшие дни.
Шаг к восстановлению
Президент и главный исполнительный директор находящегося рядом с будущей строительной площадкой Мемориала 11 сентября Элис Гринвальд считает, что планы сооружения нового жилого здания - это, безусловно, позитивное событие, а их реализация пойдет на благо района, Нижнего Манхэттена и всего города.
"Строительство пятого корпуса Всемирного торгового центра всегда было частью плана возвращения к жизни этой части города, так что мы рады новостям о том, что работы по его возведению скоро начнутся", - рассказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.
Опасения насчет того, что кто-то может расценить застройку как победу жадности над памятью, руководитель мемориального комплекса отмела. "Строительные работы шли вокруг мемориала всегда, так что это решение не несет чего-то нового, - продолжила Гринвальд. - Сила и красота восстановления Всемирного торгового центра как раз в том, что память и рассказ о тех событиях оказались в самом центре коммерческой, культурной, духовной работы. Эти явления идут рядом друг с другом".
Мемориалу работы не повредят, уверена Гринвальд, и он останется священным местом для ньюйоркцев.
Тень прошлого
Жители окружающих кварталов и посетители мемориала разделяют эти оценки. Большинство, впрочем, о продолжении строительства не очень осведомлено - не знакомому с историей застройки человеку может показаться, что площадка уже заполнена.
"Они собираются построить что-то еще? Я ничего против не имею, но решение странное, ведь тут и так почти никого нет, - поделилась своим мнением с корреспондентом ТАСС гуляющая на набережной рядом с мемориалом Кэти Бейкер. - Я бы не хотела возвращаться в офис после пандемии и не уверена, что другие захотят". На слова, что это будет в основном жилое здание, собеседница выразила удивление: "Как мы тут будем все помещаться?"
Другой ньюйоркец, Клайв Тостевин, вышедший на прогулку на набережную в районе мемориала, высказал опасения, что тень от нового небоскреба может закрывать мемориальный парк зимой. "Иногда мне кажется, что на Манхэттене главный принцип в строительстве - как можно больше тени. Но жизнь продолжается, наверное, это правильно, что появляется что-то новое, тем более, если в этом здании будет доступное жилье. В этом есть что-то символичное", - рассказал он.
Долгий процесс
"Отстроить Нью-Йорк" после теракта обещал еще занимавший тогда пост президента США Джордж Буш - младший. Работы шли не быстро, но постепенно новые здания появлялись на месте прежнего комплекса. В результате теракта погибли или получили повреждения, не подлежащие ремонту, не только сами башни-близнецы, но и окружавшие их здания. Строительство первого здания на этом месте началось в 2006 году, а завершилось в 2014.
К настоящему времени были возведены здания под номерами 1, 3, 4, 7. В день десятилетия трагедии, 11 сентября 2011 года, открылся для посещения парковый мемориальный комплекс, находящийся между небоскребами. Здесь же был построен Центр изобразительных искусств Рональда Перельмана, завершается строительство церкви Святого Николая Греческой православной архиепископии Константинопольского патриархата.
Одну из главных ролей в восстановлении участка на месте башен-близнецов сыграл Ларри Сильверстайн - один из крупнейших игроков на рынке недвижимости Нью-Йорка и глава Silverstein Properties, которому в этом году исполняется 90 лет. Всего за два месяца до теракта 11 сентября он взял башни-близнецы и площадку под ними в аренду, а позднее получил значительную сумму в качестве страхового возмещения. За последние 20 лет он подвергался критике за медленные темпы работы: второй корпус, работы над которым начались еще в 2008 год, не достроен до сих пор.
Не вполне ясно, как будут дальше складываться дела у комплекса, представляющего собой офисные здания, если сохранится тенденция к переходу с офисной работы на удаленную, и компании потеряют интерес к дорогостоящей аренде.
В Silverstein Properties и Brookfield Properties не ответили на запрос о сроках выхода на окупаемость нового здания.
Место для всех
Возможно, именно опасения из-за того, что офисные площади останутся невостребованными, побудили Silverstein Properties пересмотреть составленные еще около десяти лет назад планы, согласно которым пятый корпус нового Всемирного торгового центра должен был также стать офисным зданием. Свою роль могло сыграть и стремление к образу социально ответственной компании, которая заботится о малоимущих, многие из которых относятся к расовым меньшинствам. Роль проекта для формирования инклюзивного облика города стала одной из важнейших частей его презентации при согласовании.
Так или иначе, согласно данным Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, в нем будет 1,325 тыс. квартир общей площадью 112 тыс. кв. м. На офисы придется только около 11 тыс. кв. м. Высота здания составит около 270 м.
При этом четверть квартир в соответствии с требованиями властей города получит статус доступного жилья, приобрести которое смогут люди с не очень высокими доходами. Согласно документации проекта, претендовать на такие квартиры смогут семьи, чей доход в год составляет 40-80% от среднего уровня (для Нью-Йорка это $102 400 на семью из трех человек в год). Район при этом считается хорошим для жизни: набережная реки Гудзон - популярное прогулочное место, с которого открывается вид на статую Свободы. Стоимость аренды жилья здесь начинается от $3 тыс. в месяц.
Впрочем, к моменту завершения строительства опасения насчет коронавируса могут стать уже не актуальными. Согласно данным Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, работы начнутся не ранее 2023 года и завершатся в 2028 году. Архитектором проекта станет компания Kohn Pedersen Fox.