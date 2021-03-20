В Нью-Йорке ожидают завершения застройки на месте башен-близнецов

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /Корр. ТАСС Владимир Костырев/. Достижение соглашения о застройке последнего свободного участка на месте, где раньше располагались обрушившиеся в результате теракта 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке будет означать, что жизнь продолжается и террористам не удалось победить, даже если кому-то удастся получить значительную выгоду от реализации проекта. Так ньюйоркцы, живущие и работающие в Нижнем Манхэттене, оценивают решение Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси выбрать партнерство девелоперов Silverstein Properties и Brookfield Properties для сооружения нового небоскреба, который станет первым жилым зданием в выросшем здесь за последние 20 лет офисном комплексе. Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси определилось с застройщиком участка по адресу Всемирный торговый центр, 5 еще в начале февраля, однако окончательное разрешение на застройку, как ожидается, будет выдано только в ближайшие дни. Шаг к восстановлению Президент и главный исполнительный директор находящегося рядом с будущей строительной площадкой Мемориала 11 сентября Элис Гринвальд считает, что планы сооружения нового жилого здания - это, безусловно, позитивное событие, а их реализация пойдет на благо района, Нижнего Манхэттена и всего города. "Строительство пятого корпуса Всемирного торгового центра всегда было частью плана возвращения к жизни этой части города, так что мы рады новостям о том, что работы по его возведению скоро начнутся", - рассказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.​​​​​​

Опасения насчет того, что кто-то может расценить застройку как победу жадности над памятью, руководитель мемориального комплекса отмела. "Строительные работы шли вокруг мемориала всегда, так что это решение не несет чего-то нового, - продолжила Гринвальд. - Сила и красота восстановления Всемирного торгового центра как раз в том, что память и рассказ о тех событиях оказались в самом центре коммерческой, культурной, духовной работы. Эти явления идут рядом друг с другом". Мемориалу работы не повредят, уверена Гринвальд, и он останется священным местом для ньюйоркцев. Тень прошлого Жители окружающих кварталов и посетители мемориала разделяют эти оценки. Большинство, впрочем, о продолжении строительства не очень осведомлено - не знакомому с историей застройки человеку может показаться, что площадка уже заполнена. "Они собираются построить что-то еще? Я ничего против не имею, но решение странное, ведь тут и так почти никого нет, - поделилась своим мнением с корреспондентом ТАСС гуляющая на набережной рядом с мемориалом Кэти Бейкер. - Я бы не хотела возвращаться в офис после пандемии и не уверена, что другие захотят". На слова, что это будет в основном жилое здание, собеседница выразила удивление: "Как мы тут будем все помещаться?" Другой ньюйоркец, Клайв Тостевин, вышедший на прогулку на набережную в районе мемориала, высказал опасения, что тень от нового небоскреба может закрывать мемориальный парк зимой. "Иногда мне кажется, что на Манхэттене главный принцип в строительстве - как можно больше тени. Но жизнь продолжается, наверное, это правильно, что появляется что-то новое, тем более, если в этом здании будет доступное жилье. В этом есть что-то символичное", - рассказал он. Долгий процесс "Отстроить Нью-Йорк" после теракта обещал еще занимавший тогда пост президента США Джордж Буш - младший. Работы шли не быстро, но постепенно новые здания появлялись на месте прежнего комплекса. В результате теракта погибли или получили повреждения, не подлежащие ремонту, не только сами башни-близнецы, но и окружавшие их здания. Строительство первого здания на этом месте началось в 2006 году, а завершилось в 2014.

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