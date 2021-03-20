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Пандемия COVID-19

СМИ: фирма Zhifei создала первый в КНР препарат для вакцинации от коронавируса в три этапа

По данным газеты "Жэньминь жибао", производственные мощности фирмы позволяют ей выпускать до 300 млн доз в год

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китайская компания Zhifei Longkema совместно с Китайской академией наук создала первую в КНР рекомбинантную белковую вакцину от коронавируса, которая рассчитана на три прививки. Об этом сообщила в субботу газета "Жэньминь жибао".

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По ее данным, производственные мощности Zhifei позволяют ей выпускать до 300 млн доз в год. Таким образом, предприятие способно ежегодно обеспечить вакцинацию 100 млн человек. Серию прививок следует делать с интервалами в один месяц.

Как сообщила газета, с 17 марта этот препарат был одобрен властями для экстренного применения. Помимо него в Китае созданы еще четыре вакцины: три инактивированные и одна аденовирусная. Они предназначены для вакцинации в один или два этапа.

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КитайПандемия COVID-19
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