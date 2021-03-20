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Пандемия COVID-19

Глава ЕК открыто пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен заявила, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза в связи с сокращением согласованных поставок препарата в страны сообщества.

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"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны", - сказала она в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke. Фон дер Ляйен заявила, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса.

Одновременно глава Еврокомиссии предостерегла от поспешного планирования летних отпусков в свете ситуации с пандемией. "Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах [ЕС] начинается третья волна [пандемии]", - указала фон дер Ляйен. Она считает важным еще активнее проводить вакцинацию. "Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим", - отметила глава ЕК.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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