Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,98

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился с 0,97 до 0,98. В Москве показатель вновь превысил единицу, составив 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В остальных регионах страны с наибольшим числом заболевших коэффициент оказался ниже единицы. В Свердловской области он равен 0,99, в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ростовской областях - 0,98, в Красноярском крае - 0,97, в Архангельской области - 0,96, в Иркутской - 0,95, в Московской - 0,93, в Воронежской - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.