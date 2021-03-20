В Пермском крае продлили ограничения на работу ночных клубов до 25 апреля

ТАСС, 20 марта. Запрет на работу ночных клубов и других развлекательных учреждений из-за коронавируса продлили в Пермском крае до 25 апреля. Об этом сообщается на сайте правительства региона в субботу.

"Ограничения продлены для организаций тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Также под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жителям региона необходимо продолжать пользоваться масками и перчатками в транспорте, вокзалах, а также в торговых центрах, магазинах и других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции.

В Пермском крае с начала пандемии выявлено 49 906 случаев коронавируса, выздоровели 43 930 человек, умер - 1 881.