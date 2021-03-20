В Федеральной палате адвокатов предложили внести поправки в кодекс этики

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Громкое лишение за комментарии в СМИ статуса адвоката Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые были оппонентами по делу актера Михаила Ефремова, нашло отражение в предложении поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката. В частности, речь идет о публичном порицании обвиняемых и комментариях по делам других адвокатов.

"Адвокату следует воздерживаться от публичных комментариев обстоятельств уголовных дел, в которых адвокат не участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах", - говорится в проекте предложений рабочей группы в Федеральной палате адвокатов (ФПА) России по обсуждению поправок, с которым ознакомился ТАСС.

Еще один предлагаемый пункт советует адвокатам "воздерживаться от публичного порицания подозреваемых и обвиняемых лиц". Кроме того, когда адвокат повторно лишается статуса, минимальный срок для новой попытки сдать адвокатский экзамен предлагается увеличить до пяти лет, о чем ранее заявлял глава ФПА Юрий Пилипенко. При первом лишении статуса этот срок составляет от одного года до пяти лет.

В сентябре 2020 года Пашаев лишился на год статуса адвоката из-за высказываний в СМИ по делу Ефремова, которыми он "подрывал доверие к себе и к адвокатуре". Спустя месяц Добровинский потерял свой статус адвоката на два года за высказывания о том, как Ефремову "уйти от наказания", и о его виновности после обращения к нему для защиты. После ДТП с участием Ефремова Добровинский несколько раз публично заявлял, что не возьмется за дело артиста, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы Ефремов ушел от наказания", а защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам.

Поправки в Кодекс профессиональной этики адвоката

Рабочая группа в ФПА РФ предлагает запретить адвокатам "вмешиваться во внутренние дела" палат, в которых они не состоят, а также обращаться к правоохранителям по поводу других адвокатов. Об этом говорится в проекте предложений по поправкам в Кодекс профессиональной этики адвоката, с которым ознакомился ТАСС.

Предлагаемая поправка запрещает адвокату "вмешиваться в какой бы то ни было форме во внутренние дела адвокатской палаты или адвокатского образования, членом которых он не является, за исключением участия в реализации полномочий Федеральной палаты адвокатов, адвокатской палаты субъекта РФ и их органов, а также призывать к вмешательству органы государственной власти или органы местного самоуправления". Если же у адвоката возникнет желание самому обратиться в суд, правоохранительные или государственные органы в отношении другого адвоката или адвокатского образования, то он обязан уведомить об этом Совет палаты. "Такое обращение является основанием для реагирования органов адвокатского самоуправления", - отмечается в предложении по внесению поправок.

Толчком для нескольких изменений стали конфликты внутри адвокатского сообщества, произошедшие в последние два года. В частности, резонанс вызвало открытое обращение 32 адвокатов к главе СК РФ Александру Бастрыкину о том, что президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов арендует помещение палаты у своей тещи, скрыв это от Совета палаты. Обращение также стало поводом для принятия на предыдущем съезде адвокатов резолюции о соблюдении адвокатской этики, которая запрещает адвокатам обращаться в правоохранительные органы с заявлениями на коллег. Глава ФПА Юрий Пилипенко сообщал, что палата "осуждает деятельность коллег, которые считают возможным по внутрикорпоративным вопросам обращаться в правоохранительные органы".

Поправки в Кодекс профессиональной этики адвоката будут обсуждаться на Всероссийском съезде адвокатов в апреле.