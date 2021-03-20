В Магадане впервые прошел фестиваль зимней рыбалки "Клевая Колыма"

ТАСС, 20 марта. Фестиваль любительской зимней рыбалки "Клевая Колыма" в субботу впервые прошел в Магадане. По мнению председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова, у региона есть все необходимое, чтобы в будущем фестиваль стал всероссийским.

"Безусловно, правильно, что в нашем городе, где все любят рыбалку, проводится такой чемпионат. Рыбаки показывают неплохие результаты, получают драйв, адреналин. Состоялся отличный праздник для магаданцев всех возрастов. Рассчитываю, что в будущем фестиваль будет набирать обороты, привлекать гостей из других районов области, а может, и регионов России. Мы можем себе это позволить - море у нас очень щедрое и богатое", - сказал Абрамов, которого цитирует пресс-служба областной думы.

В соревнованиях приняли участие 128 человек, более 100 из них подали заявки на участие заранее, 25 зарегистрировались непосредственно перед началом соревнований. У каждого рыбака было два часа, чтобы выловить как можно больше корюшки и наваги. На берегу для болельщиков и участников состязаний организовали угощения и мастер-классы от местных баров и ресторанов. Здесь же выступали творческие коллективы.

За соревнованиями следили сотрудники Росрыболовства, Министерства природных ресурсов региона, спасатели, полицейские. К взвешиванию рыбы привлекли специалистов МагаданНИРО, которые определяли вид пойманной рыбы и исключали возможность подкинуть привезенный с собой улов. Победителей определяли в шести номинациях: "Лучший рыболов корюшки" (по самому большому весу улова корюшки), "Навага - тоже рыба" (по самому большому весу улова наваги), "Лучшая рыбачка" и "Лучший рыбак" (по самому большому весу всего улова рыбы), также награды подготовили за самый крупный экземпляр корюшки и наваги. Главным призом в номинации "Гран-при" стал мотобуксировщик.