Жители Варшавы вышли на марш протеста из-за введения в стране масштабных карантинных мер

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Массовая акция протеста под девизом "Нас объединяет сила" началась в субботу центре Варшавы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники демонстрации выступают против введения в стране ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса.

Участники шествия, которое пройдет по центральным улицам Варшавы, требуют соблюдения свободы слова, права на передвижение и массовые собрания, возможности вести бизнес и доступа к медицинским процедурам.

За собравшимися на площади у Дворца культуры и науки с флагами и транспарантами протестующими наблюдают многочисленные полицейские. Через громкоговорители они призывают людей разойтись, так как из-за эпидемии массовые собрания в стране запрещены.

В субботу в Польше вступило в силу новое распоряжение правительства, которое ввело в стране практически полный локдаун. На фоне третьей волны эпидемии в республике вновь запретили работу гостиниц, объектов культуры и спорта. В торговых центрах могут работать только продовольственные, хозяйственные магазины и аптеки.

При этом в Польше по-прежнему сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. Школьники учатся дистанционно.

Ситуация с распространением коронавируса в Польше в последние дни резко ухудшилась. Суточный прирост превышает 25 тыс. новых случаев в день. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 2 млн человек, умерли 49 тыс., выздоровели 1,6 млн. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11 млн тестов на коронавирус.