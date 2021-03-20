В России вступили в силу правила предоставления отпуска многодетным семьям

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Закон, позволяющий большему числу многодетных семей брать отпуск в удобное время, вступил в силу в России. Соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 9 марта 2021 года.

Документом вносятся изменения в статью 262-2 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающей очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей.

Так, закон увеличивает с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом указанное право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет, уточняется в тексте.

По мнению авторов инициативы, введение в 2018 году возможности выбрать удобное время отпуска для родителей, имеющих трех и более детей до 12 лет, предоставило им "условия для более активного участия в воспитании детей и совмещения времени отдыха обоими работающими родителями". "Вместе с этим данная новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет", - отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.