В реках Кубани зафиксировали подъем уровня воды до критических отметок

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Продолжительные осадки стали причиной подъема уровня воды в реках на территории трех районов Краснодарского края, местами вода доходила до критических отметок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В Абинском, Крымском и Туапсинском районах наблюдается подъем уровня рек. В связи с продолжающимися осадками под наблюдением остаются реки Кавярзе в Горячем Ключе, Мезыпь в Геленджике и Пшиш в Белореченском районе, где вода за минувшие сутки доходила до критических отметок, но уже пошла на спад. Незначительные повышения наблюдались в Абинском, Северском и Апшеронском районах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас уровень воды в реках Краснодарского края не достигает опасных значений.

В пятницу региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустило экстренное предупреждение по поводу осложнения паводковой обстановки в ряде районов Краснодарского края. По словам синоптиков, это связано с "раскачкой" уровней рек из-за снеготаяния и интенсивных осадков. Сообщается, что дожди стихнут к концу выходных.