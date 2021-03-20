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Пандемия COVID-19
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В Риме проведут испытания "Спутника V" против штаммов коронавируса

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса. Он сообщил об этом в ходе посещения одного из римских центров вакцинации, передает в субботу газета Repubblica.

"Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины "Спутник V" в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса", - приводит издание слова губернатора. Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств. Ранее римский авторитетный институт дал положительное заключение о российском препарате.

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ИталияРоссияПандемия COVID-19
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