В Риме проведут испытания "Спутника V" против штаммов коронавируса

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса. Он сообщил об этом в ходе посещения одного из римских центров вакцинации, передает в субботу газета Repubblica.

"Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины "Спутник V" в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса", - приводит издание слова губернатора. Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств. Ранее римский авторитетный институт дал положительное заключение о российском препарате.