В заповеднике в Уганде браконьеры убили шесть львов

ПРЕТОРИЯ, 20 марта. /ТАСС/. Браконьеры убили шесть львов в самом посещаемом туристами заповеднике на западе Уганды - Национальном парке королевы Елизаветы. Об этом сообщил в субботу представитель Управления дикой природы Уганды Башир Ханги.

"Есть все указания на то, что львы были сначала отравлены, а затем их туши разделаны с тем, чтобы забрать те части тела, которые пользуются повышенным спросом на подпольном рынке лекарственных средств", - цитирует его угандийская газета Daily Monitor. В подтверждение своей версии об отравлении животных он отметил, что рядом с ними найдены мертвыми восемь стервятников, которые питаются падалью. "Птицы погибли от яда, содержавшегося в тканях львов", - заметил он.

Башир Ханги высказал опасения, что подобные случаи подрывают туристический бизнес Уганды. "Незаконные убийства диких животных отрицательно сказываются на доходах, которые страна получает от международного туризма", - заметил он.

Национальный парк королевы Елизаветы был создан в 1952 году на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК). На текущий день в нем проживает больше видов млекопитающих, чем в любом другом заповеднике на территории Уганды. Он известен своими слонами, обезьянами, львами и леопардами.