В Финляндии проходят несколько акций против ограничений из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 20 марта. /ТАСС/. Акции против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, проходят в субботу в нескольких городах Финляндии. В Хельсинки сотни участников протестного марша прошли с плакатами по центральным улицам города, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты призывали власти ослабить ограничения, гарантировать право на работу и свободу передвижения.

По оценкам местной полиции, всего собравшихся было 300 человек. С полицией было согласовано, что они будут идти группами по шесть человек (согласно действующим ограничениям), однако демонстранты не выполнили это требование и шли одной большой группой. Кроме того, они не использовали защитные маски, ношение которых в Хельсинки на мероприятиях рекомендовано, поскольку город сейчас является одним из лидеров по приросту новых заражений коронавирусом.

У здания парламента один человек был задержан за неповиновение стражам порядка. Демонстрация продолжилась на площади Кансалайстори у центрального железнодорожного вокзала, на месте находятся порядка 400 участников, ожидая выступления политиков и активистов. Из-за несоблюдения ограничений, в частности, безопасной дистанции между собравшимися, полиция препятствует продолжению акции.

Похожие манифестации протеста проходят также в городах Оулу и Сейнайоки.

Ситуация с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 856 и достигло в субботу 71 123. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 805 человек. Самое большое число случаев заражения за сутки было зафиксировано 14 марта - 863. В стране выявлены 1 973 случая заражения новыми штаммами коронавируса.

По оценкам медиков, ситуация в Финляндии продолжает ухудшаться, с 8 марта в стране объявлен трехнедельный жесткий карантин.

С 19 марта по 13 мая прошлого года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции гражданам государств, в которых число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.