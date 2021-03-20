В Карелии отменили ограничения по коронавирусу в спорте, образовании и туризме

ТАСС, 20 марта. Власти Карелии отменили ряд ограничений по коронавирусу на спортивных, туристических объектах, а также во время торжественных церемоний бракосочетания, сообщил в субботу глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Продолжаем отменять ограничительные меры, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в распоряжение внес накануне. Так, количество участников торжественных церемоний бракосочетания больше не ограничено (ранее количество участников таких церемоний не должно было превышать 30). Спортивные объекты и клубы теперь могут проводить занятия для групп любой численности (ранее в группе могло заниматься не более 30 человек)", - написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Отменены также ограничения по количеству занимающихся в бассейнах, ранее на одной дорожке могли находиться не более восьми человек. В сфере туризма сняты ограничения по численности групп, для которых можно проводить экскурсии, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (раньше количество экскурсантов не должно было превышать 10 и 20 человек соответственно). То же касается и посещения зоопарков.

Лицам, прибывающим в Карелию в служебные командировки из других регионов, больше не нужно иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-тестов. Также отменены ограничения по направлению сотрудников в служебные командировки из Карелии в другие регионы России. В органах исполнительной власти республики вновь разрешено проводить личные приемы граждан. "Подчеркну, что масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, а также во время массовых мероприятий по-прежнему обязательны <…> Благодаря масочному режиму общий уровень заболеваемости ОРВИ, несмотря на весенний период, ниже эпидемиологического порога. Последнее крайне важно для разгрузки нашей медицины, нацеленной сейчас на максимальное расширение плановой помощи", - подытожил Парфенчиков.

На 20 марта в Карелии подтверждено 42 989 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 85 случаев. Выздоровели 39 610 человек, умерли 358.