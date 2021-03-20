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Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах.
Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах.
Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах.
Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах.
Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах.
Пандемия COVID-19

Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах. Главное о коронавирусе за 20 марта

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 447 570 случаев заражения, из них новых — 9 632. За сутки умерли 392 человек, за весь период — 94 659.
  • Заболеваемость коронавирусной инфекцией к концу весны может еще больше снизиться, если люди будут продолжать соблюдать все правила и делать прививки от коронавируса, считает врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
  • В Пермском крае продлили ограничения на работу ночных клубов до 25 апреля.
  • В Хабаровском крае с 22 марта снимут ограничения по числу посетителей театров и стадионов. В Забайкалье уже сняли ограничения по числу гостей в залах общепита, а в Карелии — ряд ограничений на спортивных и туристических объектах.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 009 952 случая заражения, из них новых — 1 728 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 122,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза в связи с сокращением согласованных поставок препарата в страны сообщества.
  • В Риме проведут испытания "Спутника V" против штаммов коронавируса.
  • Киев вводит жесткий трехнедельный карантин.
  • Власти Польши в третий раз за время эпидемии коронавируса вводят почти полный карантин.
  •  Минздрав Японии приостановит использование популярного в стране мессенджера LINE для проверки состояния здоровья людей, находящихся в карантине. Ранее стало известно, что личные данные его пользователей были доступны китайской компании.
  • Словакия ввела штрафы в €1 тыс. за выезд на отдых за рубежом.
  • Китайская компания Zhifei Longkema совместно с Китайской академией наук создала первую в КНР вакцину от коронавируса, которая рассчитана на три прививки.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Риме проведут испытания "Спутника V" против штаммов коронавируса
Испытания состоятся в рамках соглашения о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
В Риме проведут испытания "Спутника V" против штаммов коронавируса
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