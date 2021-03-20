Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах. Главное о коронавирусе за 20 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 447 570 случаев заражения, из них новых — 9 632. За сутки умерли 392 человек, за весь период — 94 659.
- Заболеваемость коронавирусной инфекцией к концу весны может еще больше снизиться, если люди будут продолжать соблюдать все правила и делать прививки от коронавируса, считает врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
- В Пермском крае продлили ограничения на работу ночных клубов до 25 апреля.
- В Хабаровском крае с 22 марта снимут ограничения по числу посетителей театров и стадионов. В Забайкалье уже сняли ограничения по числу гостей в залах общепита, а в Карелии — ряд ограничений на спортивных и туристических объектах.
Москва
- Всего зафиксировано 1 009 952 случая заражения, из них новых — 1 728 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 122,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза в связи с сокращением согласованных поставок препарата в страны сообщества.
- В Риме проведут испытания "Спутника V" против штаммов коронавируса.
- Киев вводит жесткий трехнедельный карантин.
- Власти Польши в третий раз за время эпидемии коронавируса вводят почти полный карантин.
- Минздрав Японии приостановит использование популярного в стране мессенджера LINE для проверки состояния здоровья людей, находящихся в карантине. Ранее стало известно, что личные данные его пользователей были доступны китайской компании.
- Словакия ввела штрафы в €1 тыс. за выезд на отдых за рубежом.
- Китайская компания Zhifei Longkema совместно с Китайской академией наук создала первую в КНР вакцину от коронавируса, которая рассчитана на три прививки.