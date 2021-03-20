В Петербурге назвали победителей профессионального конкурса "Учитель будущего"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Финал конкурса "Учитель будущего", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", завершился в субботу в Санкт-Петербурге. Победителями стали 30 команд из 19 регионов России, финалисты получат возможность принять участие в ключевых событиях сферы образования, сообщили в пресс-службе проекта.

"Прошедшие дни показали, что все финалисты - настоящие профессионалы своего дела. Победители, а это 30 команд, представляют 19 регионов России и все федеральные округа. Большинство успешно преодолевших финальный рубеж из ЦФО (девять), еще шесть - из УФО. По четыре - представители Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, и по одной - Сибирского, Дальневосточного и Южного федеральных округов. А вот среди регионов безусловным лидером по числу победителей стала Свердловская область, где все четыре команды финалистов одержали победу", - процитировали в пресс-службе генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Финалисты прошли три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

Как пояснили в пресс-службе, всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам - программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. По итогам будет сформировано сообщество "учителей будущего" из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса.

Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра "Россия - страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.

"Сегодня в ваших силах сделать все возможное, чтобы Россия в течение ближайших нескольких лет вошла в число мировых лидеров по качеству общего образования. Многое вами уже сделано, и участие в финале конкурса это подтверждает, ведь именно в профессиональных проектах проявляется весь масштаб и многогранность вашего педагогического мастерства. Более того, конкурс "Учитель будущего" дает возможность присоединиться к сообществу профессионалов, способных найти лучшие решения и внедрить инновационные модели преподавания для современных российских школ",- процитировали в пресс-службе приветствие главы оргкомитета проекта, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

О проекте

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 года и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн-тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.