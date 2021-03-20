Губернатор Ульяновской области заявил о создании регионального закона о статусе писателя

УЛЬЯНОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Ульяновские литераторы смогут получить поддержку благодаря закону о статусе писателя, который будет разработан в области. Об этом в субботу глава региона Сергей Морозов сообщил на встрече с лауреатами конкурса на соискание областной литературной молодежной премии "Первая роса", которая вошла в программу социального форума партии "Единая Россия" "Справедливость глазами людей".

"В Ульяновской области будет разработан закон о статусе писателя. Предлагаю вам сразу включиться в рабочую группу и начать разрабатывать [документ]. Инициатива очень интересная, которая позволит многие вопросы решить, правильно определить понятия, меры поддержки, в том числе и молодых писателей и поэтов", - сказал он, обращаясь к писателям.

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова на встрече пояснила, что в общероссийском классификаторе профессий нет профессии "писатель". На федеральном уровне уже не первый год на рассмотрение выносятся предложения от союзов писателей включить ее в реестр. "Есть еще второй классификатор - классификатор занятий. В нем есть [занятие] "писатель, поэт" и так далее. Сейчас мы смотрим с юристами, каким образом в привязке к классификатору занятий мы можем разработать наш региональный законопроект", - сказала она.

На пленарном заседании форума губернатор также предложил учредить новый областной праздник - День ульяновского писателя. "Этот день мы могли бы приурочить, например, к 25 июня. Почему к 25 июня? Могу напомнить, что именно тогда, 70 лет назад, была создана Ульяновская региональная писательская организация", - пояснил Морозов.

По мнению главы региона, также необходимо направлять часть суммы от государственной программы книгоиздания на издания молодых ульяновских авторов. На данный момент обсуждается, какой это будет процент.

Форум "Справедливость глазами людей" проходит в Ульяновске 17-20 марта. Приоритетные темы обсуждений - поддержка семей, представителей старшего поколения и молодежи. В заключительный день форума участники подводят итоги работы секций.