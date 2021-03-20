В Дагестане завершился региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия шестого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который стартовал 10 марта, прошла в субботу в Доме дружбы в Махачкале, передает корреспондент ТАСС. Победители и призеры чемпионата получили медали и дипломы.

"Чемпионат проводился в течение 10 дней по 63 компетенциям: 31 - основная, 19 - юниорских, 5 - "Навыки мудрых", 4 - презентационных, 4 - показательных. Стартовало наше мероприятие на 23 площадках образовательных организаций в 6 городах республики - Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Хасавюрте, Кизляре и Дербенте. В соревнованиях участвовали 357 конкурсантов и 453 эксперта", - сказал на церемонии врио заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов.

По его словам, во внеконкурсной программе принял участие 41 человек из пяти регионов. "Мы благодарим, что вы к нам приехали и вместе с нами соревновались. Я хочу вас поздравить. Да, действительно, какую-то высоту сегодня вы взяли, это начало вашего большого трудового пути. Мы уверены, что вы уже достигли первых ступеней первой квалификации и будете достойно работать на благо республики и страны", - добавил Карибов.

Поздравила участников и победителей чемпионата и замруководителя управления регионального развития WorldSkills Russia, руководитель региональных программ Людмила Иванюк. "Сегодня каждый из вас получил тот опыт, который даст вам серьезный старт в вашей профессиональной жизни, - сказала она. - Я думаю, многие работодатели сегодня, будучи на площадках, увидели вас и, возможно, скоро в будущем пригласят на работу".

На церемонии выступил государственный ансамбль песни и танца "Дагестан".

WorldSkills в Дагестане

Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел с 28 по 29 апреля 2016 года. Два дня 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по 14 компетенциям. В 2020 году региональный чемпионат прошел по 50 компетенциям. Организатором чемпионата выступило Министерство труда и социального развития Дагестана при поддержке правительства республики.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills прошел в Казани.