СМИ: несколько шведских компаний хотят производить вакцину "Спутник V"

СТОКГОЛЬМ, 21 марта. /ТАСС/. Несколько шведских компаний выразили готовность производить российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" после того, как правительство Швеции поручило Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства у себя в стране. Об этом в субботу сообщает газета Svenska Dagbladet .

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"Понятное дело, здесь присутствуют вызовы, поскольку сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину. Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми акторами, что уже имеются", - пояснил начальник отдела Vinnova Ларс Хаммарстрём.

Ранее координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрём сообщил о возможности производства российской вакцины в Швеции и переговорах между российской и шведской сторонами. Однако какие именно шведские компании ведут переговоры с РФ, пока не известно.

По мнению профессора и эксперта по вакцинам Каролинского института Али Миразими, сегодня востребованы все имеющиеся вакцины. "Нам нужны все вакцины, которые можно получить. С заводами, производящими "Спутник V" в Европе, процесс пойдет лучше и быстрее, поскольку это будет проще и надежнее с точки зрения качества. Инспекторы смогут посещать производство, а процесс одобрения и разрешения к применению ускорится", - отметил он.

РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства вакцины "Спутник V". В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.