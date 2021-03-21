В Мозеле прошла манифестация трансграничных рабочих против германских ограничений по COVID

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Манифестация протеста французских трансграничных трудящихся против введенных Германией в их отношении обязательных тестов на коронавирус прошла вечером в субботу в городе Саргемин (департамент Мозель, восток Франции). Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

В акции участвовали, по данным полиции, 600 человек. Организаторы называют другую цифру - 1 тыс. "Мы требуем полной отмены тестов на коронавирус. Мы не согласны даже на один еженедельный тест, как предлагают некоторые политики", - заявил на митинге Арсен Шмитт, председатель Комитета защиты мозельских трансграничных трудящихся.

Решение Германии в отношении французских трудящихся вступило в силу 2 марта и было принято в связи с тем, что в Мозеле происходил в тот момент резкий рост заболеваемости COVID-19. Берлин квалифицировал при этом Мозель как "зону сильного распространения вируса", причем его бразильского и южноафриканского штаммов. Прибывающих на работу из Франции обязали в этой связи не только предъявлять справки о негативном тесте, сделанном не позднее 48 часов назад, но и электронные формуляры с заявлением о намерении въехать в страну.

Как заявили в субботу участника акции протеста, такие ограничения они считают "абсолютно невыносимыми", а ситуацию - "еще хуже прежних условий карантина, когда граница между странами была закрыта". "К нам относятся как к чумным", - подчеркнул, в частности, Арсен Шмитт. Он сообщил, что провел переговоры как с представителями германских властей, так и с Клеманом Боном, госсекретарем по делам Европы при МИД Франции, с целью урегулировать возникшую ситуацию.