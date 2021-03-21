В России за два месяца 2021 года погибли 4,3 тыс. человек в результате преступлений

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Жертвами преступлений за два месяца текущего года стали 4,3 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - февраль текущего года.

"В результате преступных посягательств погибли 4,3 тыс. человек, здоровью 5,6 тыс. человек причинен тяжкий вред", - говорится в материалах.

В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 37,3% погибших, или 1,6 тыс. человек, на города и поселки городского типа - 65,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (3,7 тыс. человек).

Согласно данным МВД, всего с начала года в России зарегистрированы 309,4 тыс. преступлений, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост регистрируемых преступлений отмечен в 18 регионах РФ, снижение - в 67. Четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа, почти пятая часть - в сельской местности.