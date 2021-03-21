Автодром на экзаменах на права будут использовать для отдельных маневров

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Обновленные правила сдачи практической части экзамена на водительские права, вступающие в силу с 1 апреля, предполагают применение средств аудиофиксации процесса и отмену обязательной сдачи "площадки" - набора маневров, навык исполнения которых ученик демонстрирует на внутренних автодромах инспекции, но для проверки отдельных маневров такие площадки будут использоваться и далее. В остальном экзамен будет по-прежнему содержать определенный набор элементов улично-дорожной сети, знаков и дорожной разметки, а по команде экзаменатора кандидат в водители должен будет выполнить маневрирование с соблюдением правил дорожного движения, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

Проведение практического экзамена будет обязательно фиксироваться не только на видеорегистратор, но и с аудиозаписью, требования к которым утверждены в правилах проведения экзамена. "Они должны обеспечивать в режиме реального времени видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства, видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометра, контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота), аудиозапись команд и заданий экзаменатора", - пояснили в МВД. Также будет вестись видеозапись всех действий кандидата в водители и лица, находящегося рядом с ним.

При этом в министерстве рассказали, что для проверки выполнения кандидатом отдельных маневров и действий допускается использование закрытых площадок и автодромов, в том числе автоматизированных, а также территорий, имеющих твердое покрытие, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов. Для этого также могут использоваться участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог преимущественно за пределами жилой застройки.

По словам представителя МВД, маршруты практической части экзамена будут разрабатываться подразделением Госавтоинспекции и будут содержать перечень дорог, их участков и территорий. "При движении по маршруту кандидат в водители по команде экзаменатора должен будет выполнять маневрирование с учетом особенностей выполнения отдельных маневров", - рассказали в МВД.

Экзамен, как и прежде будет прекращаться, если будущий водитель допустил одно "грубое" нарушение правил дорожного движения, например, не пристегнул ремень, пользовался мобильным телефоном. Экзамен будет также считать не сданным, если допущены нарушения, сумма штрафных баллов которых составляет пять и более. В МВД пояснили, что за совершение каждой ошибки кандидату начисляются штрафные баллы. "За ошибки могут быть выставлены три, два или один балл", - добавили в ведомстве.

Таким образом, ключевым изменением в правилах сдачи экзамена на права станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Кроме того, будут внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Изменения должны были вступить в действие 1 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 1 апреля 2021 года. Как уточнили ТАСС в пресс-центре МВД, 1 апреля также начнет действовать новый административный регламент МВД России предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортным средствам, который прописывает всю процедуру сдачи экзамена на водительские права.