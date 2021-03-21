В МВД назвали регионы, которые стали лидерами по росту числа преступлений в 2021 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лидерами в России по приросту числа преступлений с начала этого года стали Санкт-Петербург, Тульская область и Адыгея. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - февраль 2021 года.

Так, в Санкт-Петербурге темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,6%, в Тульской области - 20,6%, в Адыгее - 17,6%. Также близкие показатели зафиксированы в Туве - 17,1%, чуть меньше в Севастополе - 13,1%. Кроме того, в десятку лидеров также вошли Северная Осетия - Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край, где прирост составил от 10,5% до 7,6%. При этом Севастополь (98,6%) стал явным лидером среди других регионов страны по темпам прироста числа выявленных лиц, которые совершили преступление.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Еврейской автономной области (на 30,6%), Смоленской области (на 22,1%) и Мордовии (на 20,2%).

Согласно данным МВД, всего с начала года в России зарегистрировано 309,4 тыс. преступлений, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 18 регионах страны, снижение - в 67.