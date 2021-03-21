Источник: МВД проводит следственные действия с губернатором Пензенской области

МОСКВА, 21 марта, /ТАСС/. Сотрудники МВД России проводят следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, в рамках какого дела проводятся следственные действия. Он пояснил, что речь идет о должностных преступлениях. Подозревается ли в чем-либо сам губернатор, пока неизвестно. При этом источник не подтвердил информацию о его задержании.

Пресс-служба главы и правительства Пензенской области не располагает данными о следственных действиях правоохранительных органов в отношении губернатора, сообщила пресс-секретарь Белозерцева Дина Черемушкина.

"В настоящее время мы не располагаем данными относительно действий силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем", - сообщила она.

Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина, в 1992 году - Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ. В 2000 году был избран депутатом Пензенской городской думы, в 2004-2005 годах - председатель гордумы, с 2005 по 2012 год - глава города Пензы, в 2012-2015 годах - депутат Заксобрания Пензенской области, председатель регионального парламента.

25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей. 21 сентября того же года он официально вступил в должность губернатора Пензенской области. В сентябре 2020 года был переизбран.