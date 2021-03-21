Греция увеличила для россиян квоту до 4 000 разрешений на въезд в неделю

АФИНЫ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Греции увеличили для россиян квоту с 500 до 4 000 разрешений на въезд в неделю при наличии у въезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном межминистерском решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.

Первоначальное разрешение действовало с 7 по 21 сентября, в впоследствии неоднократно продлевалось. Последнее продление действовало до 22 марта. В новом решении, которое "будет действовать до 06:00 (07:00 мск) 5 апреля", указано, разрешен въезд на территорию Греции "максимум 4000 граждан России в неделю" исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

О намерении Греции увеличить на первом этапе увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в Грецию, а с мая целиком снять эти ограничения объявил первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис на видеоконференции, которую он провел 18 марта с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

Помимо квоты остальные положения постановления правительства остались прежними. Жители РФ должны соблюдать ряд условий. В первую очередь у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом.

Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются медицинской проверкой пассажиров в аэропортах.

Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым документом для въезда в страну. По прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания (дом родственника или гостиница) до тех пор, пока не будет известен результат анализа.

Локдаун в Греции

В связи с действующим в Греции с 7 ноября всеобщим карантином международные авиарейсы из Греции и в Грецию не прекращаются, однако полеты внутри самой страны сведены в этот период к минимуму. Управление гражданской авиации Греции объявило, что во время локдауна действует семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов, прибывающих в страну. Если пассажир прибывает на более короткий срок, чем 7 дней, то он будет находиться на карантине тот срок, на который он приехал. В случае обнаружения у приехавшего коронавируса он должен будет провести на карантине 14 дней.

По данным на субботу, число инфицированных коронавирусом в 11-миллионной Греции за время пандемии достигло 235 611, всего умерли 7 421 человек. Под влиянием карантинных мер число инфицированных за сутки снизилось в конце января до 300-500, однако в феврале и начале марта снова увеличилось до 1-3,4 тыс. Антирекорд в стране был поставлен 17 марта - 3465 случаев. Правительство объясняет новый рост заболеваемости недостаточным соблюдением населением мер карантина и распространением мутировавших штаммов, прежде всего британского.