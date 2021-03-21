Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,01

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,01. В Москве показатель вырос до 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов страны с наибольшим числом заболевших коэффициент оказался выше единицы. В Подмосковье он составил 1,09.

В остальных регионах показатель держится ниже 1. Так, в Ростовской области он равен 0,99, в Нижегородской - 0,98, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,97, в Иркутской и Свердловской областях - 0,96, в Архангельской - 0,95, в Воронежской - 0,93.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.